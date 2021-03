Audi-Mitarbeiter sind jetzt Audianer_innen

Geregelt ist diese Neuerung in einer Unternehmensrichtlinie. In ihr ist etwa beschrieben, dass alle Geschlechter und geschlechtlichen Identitäten gleichwertig und wertschätzend angesprochen werden sollen. „Zur besseren Sichtbarkeit geschlechtlicher Vielfalt“ führt Audi ab März die gendersensible Sprache ein und will so auch in der Kommunikation ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen.