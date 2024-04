ÖFB-Profi Cham trifft bei Clermont-Sieg doppelt

Im Kampf um die Champions-League-Plätze kam OSC Lille zu einem 2:1-Sieg in Metz, während Nizza in Straßburg 3:1 gewann. Lille (55 Punkte) sprang damit auf Platz drei, Nizza (51) ist Fünfter. AS Monaco (58) mit Trainer Adi Hütter spielt am Abend (19.00) bei Olympique Lyon. Bei einem Punktverlust der Monegassen ist Paris Saint-Germain Meister.