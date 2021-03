Gurgeln für die Suche nach den Mutationen

Die Zahlen in Schulen Oberösterreichs steigen! Das führte zu einem Cluster in Kirchham/Bezirk Ried im Innkreis - wie berichtet. Um Corona weniger Chancen zu geben, startet heute der dritte Durchgang der „Gurgeltests“ an 42 Schulen. Und: Lehrer sollen vor Ostern eine Impfung bekommen.