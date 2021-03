Australien setzt Neonazi-Gruppe auf Terrorliste

Die in Großbritannien ansässige Neonazi-Gruppe „Sonnenkrieg Division“ (SKD) wird als erste rechtsextreme Gruppierung in Australien als Terrororganisation eingestuft. Wie das australische Innenministerium am Dienstag mitteilte, wird die Gruppe auf eine Liste mit 27 verbotenen Organisationen gesetzt, die bisher ausschließlich islamistisch oder separatistisch sind und in Verbindung zum arabischen oder asiatischen Raum stehen.