Angriff auf Moschee „versuchter Terroranschlag“

Beim bewaffneten Angriff auf eine Moschee in Norwegen, bei dem am Samstag ein Gläubiger verletzt wurde, der sich mutig auf den Attentäter gestürzt hatte, handelt es sich um einen „versuchten Terroranschlag“. Der mutmaßliche Täter vertrete rechtsextreme und ausländerfeindliche Ansichten, sagte am Sonntag der leitende Ermittler Rune Skjold. Der junge Mann steht zudem unter Mordverdacht, denn wenige Stunden nach der Tat wurde in seiner Wohnung die Leiche einer Frau gefunden. Bei der Toten soll es sich um eine Verwandte des Angreifers handeln.