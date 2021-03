Haslauer rückt von Kurz-Kurs ab

Die Selbsttests schnell weiterentwickeln

Haslauer geht inzwischen unbeirrt den eigenen Weg weiter und hat sich eine Verbesserung des Test-Systems vorgenommen. „Die Zutrittstests für die Gastronomie können mit dem jetzigen System auf Dauer nicht funktionieren“, ist sich der Landeshauptmann sicher. Denn Spontanität für einen Gastro-Besuch gibt es so nicht. Jetzt hat Salzburg eine Firma beauftragt, die Lösungen für die Wohnzimmertests erarbeitet. „Mit dem Test soll man einen QR-Code mit dem Ergebnis erhalten“, so Haslauer. Noch muss der Selbsttest aber anerkannt werden. Überprüft könnte dieser in den offiziellen Teststraßen werden.