Zwei Waldbrände hielten Feuerwehren auf Trab

In Klagenfurt

Dienstag ertönten auch in Klagenfurt die Sirenen - am Spitalberg wurde von einem Passanten ein Waldbrand gemeldet. „Gut 80 Quadratmeter standen in Vollbrand“, so Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Das Feuer konnte durch das rasche Einschreiten der Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht und vollkommen gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist bis dato unklar.