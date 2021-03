Staatsverweigerer ging bei Party auf Polizei los

Pharmazeut hatte auch Kontakt zu Kunden

Morgen steht der nächste Corona-Prozess in Steyr am Plan. Ein Steyrerin (45) hatte gegen den Absonderungsbescheid verstoßen, war mit ihrem Gatten zum Auto-Holen nach Wien gefahren. Ein Apotheker aus dem Bezirk Perg muss am 19. März vor Gericht. Er war trotz positivem Test im Dienst. Laut Zeugen soll er sogar Symptome gehabt haben. Warum er das getan hat, ob er ein Corona-Leugner ist, wird die Verhandlung in Linz zeigen.