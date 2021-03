Drogenlenker liefert sich mit Polizei „Rennen“

Bei Verkehrskontrollen in Pasching wurde kurz nach 16 Uhr ein Pkw-Lenker aufgefordert sein Fahrzeug anzuhalten. Daraufhin erhöhte der Lenker die Geschwindigkeit, fuhr über die Sperrlinie nach links und links an einer Verkehrsinsel vorbei. Anschließend fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und nötigte mehrere andere Lenker zum Ablenken und Abbremsen. Durch das rücksichtlose Fahrverhalten wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet.