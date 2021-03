Schulterschluss der Wirtschaft in Innsbruck

Erstaunlich dabei ist, dass die Wirtschaftskammer in die Gespräche nicht eingebunden ist. Am Montag verschafften sich vier Fraktionen, die oft die unterschiedlichsten Positionen vertreten, in seltenster Eintracht Gehör. „Ein Zeichen, dass wir in der Krise zusammenhalten“, sagten Franz Jirka (Wirtschaftsbund), Winfried Vescoli (FW Tirol), Helmut Reichholf (Grüne Wirtschaft) und Stefan Gleinser (Unos). Im Detail schlüsselten sie auf, wo sie aktuell der Schuh drückt.