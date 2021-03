Mit Sonden auf der Jagd nach verlorenen Schätzen

Wenn Philipp Palenik (27) aus Mattighofen, brotberuflich Metallschmelzer, in den Taucheranzug steigt, hat er eine Mission: „Ich will etwas finden, was jemand anderer verloren hat.“ Dabei ist er nicht allein: Palenik und seine Freunde Daniel Lanzl (46), Chris Haidenthaler (44), Tobias Hager (35) und Chris Kohnert (47) sind „Sondler“. Sie gehen mit Metalldetektoren über Wiesen oder tauchen mit speziellen Unterwasserdetektoren nach Gegenständen in tiefen Seen.