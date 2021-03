Nächste große Corona-Impfaktion in Kärnten

Eine weitere Impfaktion findet in Kärnten statt - und zwar am kommenden Wochenende: Bis Dienstag, 24 Uhr, können sich für die Impfung vorgemerkte Personen, die per SMS oder E-Mail einen entsprechenden Einladungslink bekommen haben, dafür anmelden und einen Impftermin auswählen, heißt es. Insgesamt stehen 3200 Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca zur Verfügung. Geimpft wird am Samstag und Sonntag in allen Bezirken an den Impfstraßen des Roten Kreuzes.



Freie Termine für Schulen, Kindergärten und Co.

Sollten bei der Impfaktion für das Gesundheitspersonal Termine frei bleiben, ergehen am Mittwoch per SMS oder E-Mail Einladungen an vorgemerktes Personal aus Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese haben 36 Stunden ab der Verständigung Zeit für eine Anmeldung. In dieser Personengruppe werden die Ältesten zuerst geimpft.