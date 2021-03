Suche nach verletzten Wanderer: Hilfe aus Kärnten

Der 28-jährige Saisonarbeiter aus der Slowakei unternahm am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr alleine eine Wanderung in Richtung des steirischen Kufsteins, dem Hausberg von Haus im Ennstal. Aus derzeit ungeklärter Ursache stürzte er im Bereich Gsengwand-Stornalm (1680m) über felsdurchsetztes Gelände und verletzte sich schwer. Der Mann konnte via Notruf noch seinen ungefähren Standort mitteilen.