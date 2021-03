Drei Linzer bezahlten Liebesschmäh teuer

Sie ließ Mama sterben

Die Asiatin hatte vor zwei Jahren den Linzer im Internet kennengelernt. Rasch wurde die Beziehung intim - es war die „große Liebe“. Doch die Vietnamesin schien vom Schicksal gebeutelt: Zuerst starb ihre Mama in Vietnam, dann wurde ihre jüngere Schwester in der alten Heimat vergewaltigt und schließlich starb dann auch noch der Mann einer Freundin, die in den USA lebt. Und jedes Mal brauchte die 53-Jährige, die sich um etliche Jahre jünger gemacht hatte, Geld, um zu helfen. Dazu hatte sie ständig finanzielle Sorgen, konnte sich die Miete nicht leisten. Rund 20 Mal zahlte der Linzer - in Summe 233.460 €!