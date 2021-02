Prostituierte luchste „großer Liebe“ 230.000 € ab

Mit dem Versprechen der großen Liebe soll eine 53-Jährige einem Oberösterreicher gut 230.000 Euro herausgelockt haben. Die ehemalige Prostituierte machte sich deutlich jünger und ließ den Mann glauben, sie wolle mit ihm eine Familie gründen. Der Mann borgte ihr immer wieder Geld für diverse Notlagen, bekam es aber nie zurück. Am 9. März muss sich die Frau, die der Justiz in dem Zusammenhang nicht unbekannt ist, wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs in Linz vor Gericht verantworten.