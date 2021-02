Junges Paar bei Skiunfall in Schladming verletzt

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, fuhr die 16-Jährige aus dem Bezirk Schärding auf der FIS-Abfahrt der Planai in Richtung Tal. Als sie am Streckenrand anhalten wollte, konnte sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rutschte seitlich in ihren am Pistenrand wartenden Freund aus dem Bezirk Ried im Innkreis.