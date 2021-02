18-Jährige bei Rodelunfall in Schladming getötet

Schon wieder ein tödlicher Rodelunfall auf der Hochwurzen in der Steiermark: Am Sonntagvormittag schlitterte eine 18-Jährige aus Wels (OÖ) über den Pistenrand und stürzte über einen Abhang. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Ihr 16-jähriger Bruder verunglückte ebenfalls und wurde verletzt. Schon Anfang des Monats kam eine Vierjährige bei Schladming ums Leben.