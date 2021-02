Kampfhahn tötete in Indien seinen Besitzer

In Indien sind Hahnenkämpfe ein beliebtes, blutiges Spektakel. Diese Leidenschaft hat einen Tierbesitzer und Anhänger der umstrittenen Wettkämpfe nun das Leben gekostet: Nachdem er an einer Kralle seines Kampfhahns eine sieben Zentimeter lange Klinge befestigt hatte, versuchte der Vogel zu entkommen und griff den 45-Jährigen an. Dieser verblutete an den dadurch zugefügten Verletzungen.