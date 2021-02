Verirrte Wanderinnen mittels Hubschrauber geborgen

Zwei Frauen (50 und 55) aus dem Bezirk Völkermarkt wollten am Samstag eine Wanderung auf den Hochobir in der Gemeinde Bad Eisenkappel unternehmen, als sie aufgrund der Wetterlage die Orientierung verloren. Zudem verletzte sich die 55-Jährige am Knie, weshalb die Frauen einen Notruf absetzten und der Rettungshubschrauber ausrückte.