Jüdische Kunst für die Kufsteiner Heldenorgel

Bekannte jüdische Komponistin

Ab hier bekommt dieser Teil der Zeitgeschichte eine überraschende, spannende Richtung. In einem zeitbedingten stark nationalistisch geprägten Umfeld wurde mit der Komposition des Einweihungsliedes eine Frau beauftragt, die zudem jüdische Wurzeln hatte. Hilde Loewe wurde 1895 als Tochter eines jüdischen Kaufmanns in Wien geboren. 1913 absolvierte sie mit Auszeichnung ihr Musikstudium an der Akademie für Musik und darstellende Kunst. Viele damals bekannte Künstler wie Marlene Dietrich arbeiteten mit ihr zusammen und sie selbst bewegte sich mühelos zwischen E- und U-Musik.