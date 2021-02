Südafrika-Variante: 10 Fälle in vier NÖ-Bezirken!

Insgesamt 2000 Personen haben sich bei der rasch anberaumten Testoffensive in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling auf das Virus untersuchen lassen. Die Ergebnisse sollen zwar erst am Sonntag präsentiert werden, wie die „Krone“ aber erfuhr, fielen gleich vier der ersten sieben Tests positiv aus. Nach den sieben Fällen aus Wiener Neudorf sowie den beiden Einzelbefunden aus den Bezirken Bruck an der Leitha und Amstetten wurde am heutigen Freitag ein weiterer Fall der Südafrika-Variante gefunden.