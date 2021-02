NÖ: Weitere Fälle der Südafrika-Mutation

Cluster in elf Volksschulen und sechs Kindergärten in Niederösterreich

Unterdessen wuchsen die Corona-Cluster in mehreren Schulen und Kindergärten in Niederösterreich weiter an. Insgesamt sind aktuell elf Volksschulen und sechs Kindergärten betroffen, berichtete die APA unter Berufung auf das Büro der Gesundheitslandesrätin. In einem Kindergarten in Göllersdorf im Bezirk Hollabrunn wurden am Donnerstag 22 Erkrankte gemeldet, im Umfeld eines weiteren im Bezirk Neunkirchen gab es 14 Infizierte. Mittlerweile 14 Fälle gibt es in einer Volksschule in Wiener Neustadt.