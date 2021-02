„Der Anruf in der Anstalt dauerte nur 27 Sekunden“

„Wollte wissen, wie viele Demonstranten festgehalten wurden“

Eine Vorgehensweise, die Neßler „sehr irritierend“ findet. Sie holt zum Gegenschlag aus: „Wenn es zu einer derartigen Eskalation im Rahmen einer Demo kommt - etwas, was in Innsbruck schon sehr lange nicht mehr der Fall war -, dann frage ich natürlich nach. Ich habe mit dem Einsatzleiter gesprochen, um mir die Situation aus seiner Warte schildern zu lassen und wollte per Anruf in Erfahrung bringen, wie viele Demonstranten festgehalten bzw. verhaftet wurden und warum. Der Beamte konnte mir keine nähere Auskunft geben. Nach 27 Sekunden war das Gespräch beendet, dann gab es kein weiteres mehr.“