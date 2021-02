Grüne Anrufe nach Demo haben politisches Nachspiel

Ein bunter Strauß an teils brisanten Fragen

Für die Volkspartei – wohlgemerkt nicht nur in Tirol, sondern auch auf Bundesebene der Koalitionspartner der Grünen – reichen diese Erklärungen nicht aus. Daher hat der Tiroler NR Hermann Gahr als Mitglied des Innenausschusses nun zwei parlamentarische Anfragen an Justizministerin Alma Zadić, die nach wie vor von Vizekanzler Werner Kogler vertreten wird, sowie an Innenminister Karl Nehammer gestellt.