Olympia-Anwärter Gigler ist Vorbild der Talente

„Heiko ist von den meisten das große Vorbild. Für die Nachwuchsarbeit ist es enorm wichtig, den schnellsten Schwimmer Österreichs im Verein zu haben“, betont Obmann Michael Wippel. Das Training ist derzeit aber alles andere als einfach. Weil die Drautalperle wegen Corona geschlossen ist, müssen die Talente regelmäßig nach Klagenfurt pendeln. Zumindest auf Wettkampf-Ebene geht was weiter: Neun Spittaler Athleten schwimmen nächste Woche bei den österreichischen Kurzbahn-Meisterschaften in Graz um Medaillen – Heiko Gigler sogar in sechs Disziplinen.