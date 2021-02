10 Jahre Haft für Bombendrohung

Zehn Jahre Haft inklusive Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher fasste der griechischstämmige Mann aus, sein stolzes Vorstrafenregister war mit ein Grund für das hohe Strafmaß. Er hatte am 17. April mehrfach von seiner Gefängniszelle in Graz aus (!) bei der Raiba Altenstadt angerufen und damit gedroht, eine Bombe hochgehen zu lassen, sollte ihm das Geldinstitut nicht eine hohe Geldsumme per Prepaid-Zahlungsmittel zukommen lassen. Daraufhin wurde die Bank geräumt und die Umgebung weiträumig abgesperrt. Die Drohung entpuppte sich schnell als heiße Luft, kurz darauf war der Erpresser auch schon gefasst.