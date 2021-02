Dorner wandelt in Bansko auf Marcels Spuren

Morgen steht im italienischen Fassatal mit einer Damen-Abfahrt das erste Weltcuprennen nach der WM in Cortina am Programm. Nach dem heutigen Abschlusstraining ist klar, dass mit der Möggnerin Ariane Rädler und der Göfnerin Christine Scheyer beide Vorarlberger Cortina-Teilnehmerinnen an den Start gehen dürfen. Nicht gereicht hat es hingegen für die 22-jährige Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer, die in den Trainings auf die Ränge 30 und 42 gefahren war. Fix ist seit gestern auch, wer neben WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schwarz am Wochenende Österreichs Fahnen bei den zwei Weltcup-Riesentorläufen der Herren in Bansko (Bul) hochhalten soll.