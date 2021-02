Mette-Marit: Liebesleben leidet unter dem Lockdown

Nicht mehr so „flirtend“

Auch ihr Mann Kronprinz Haakon hat es nicht leicht mit ihr. „Na ja, nach einem Jahr Corona weiß ich nicht so recht, ob wir immer noch so flirtend sind, wie vor einem Jahr“, verriet die Kronprinzessin Details über ihr Liebesleben. Ihr Mann sorgt aber dafür, dass es nicht allzu schlimm ist. Errötend schwärmte sie: „Haakon ist so ein feiner Mensch. Er ist in Sachen Romantik wirklich sehr gut ...“