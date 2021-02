Köchin kämpft sich mit Kochvideos durch die Krise

Tipps und Tricks für die regionale Küche

In ihren Aufnahmen gibt die Küchenmeisterin viele Tipps, zeigt ihren Zuschauern gefinkelte Tricks. „Mit den Clips will ich in der schweren Zeit Werbung für unseren Betrieb und die Region machen. Auch neue Gäste sollen angesprochen werden. Ich zeige, wie bei uns in Oberkärnten gekocht wird - nämlich regional, frisch und abwechslungsreich!“