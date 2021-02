Ab März werden Patienten mit hohem Risiko geimpft

14.000 Dosen in erster Tranche

In die Gruppe der Hochrisikopatienten fallen laut nationalem Impfgremium u.a. Menschen mit Trisomie 21, Demenz, Herz- und Lungenschäden, Krebs- und Dialysepatienten oder Leute mit schwerer Adipositas. Insgesamt zählen im Bundesland rund 90.000 Personen dazu. Wann sie durchgeimpft sein werden, ist offen. LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) wies darauf hin, dass man immer davon abhängig sei, was tatsächlich geliefert wird. Derzeit seien 7.200 Dosen in der Kalenderwoche zehn sowie je 3.600 in den beiden darauffolgenden Wochen - also in Summe 14.400 - avisiert, weitere Impfstoffe sollen im zweiten Quartal einlangen. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser bat die Patienten um Geduld, die Reihung erfolge nach medizinischen Kriterien.