In kleinem Tal ist eine riesiges Betonwerk geplant

48 Jahre war es rund um die Weißensteiner Schottergrube in der Innerrosenau völlig ruhig. Nun geht es im Seitental des Hengstpaßes hoch her. Statt Gestein abzubauen, will die Firma Schmid dort künftig 40.000 Tonnen Beton pro Jahr wiederverwerten. Das Werk ist nur über einen Güterweg erreichbar.