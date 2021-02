Deutscher seit drei Wochen auf Parkhaus-Odyssee

Ihr 62 Jahre alter Vater sei wegen eines Termins am 3. Februar nach Osnabrück gefahren, habe in aller Eile ein Parkhaus in der Innenstadt gesucht, sei hineingefahren - und habe sich hinterher nicht mehr erinnern können, wo das Parkhaus war, sagte die Tochter des Mannes am Mittwoch. Er fuhr dann mit dem Zug in die etwa 60 Kilometer entfernte Kleinstadt zurück.