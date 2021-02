Zwei Männer wurden bei Forstunfällen verletzt

Verletzt ins UKH geflogen

Ebenfalls am Fuß verletzt wurde ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt gegen 15 Uhr bei Waldarbeiten im Gemeindegebiet von Tragwein. Er und ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Perg fällten auf einem steil abschüssigen Waldstück eine etwa 60 cm dicke Buche. Der 62-Jährige bediente dabei die an einem Traktor angekoppelte Seilwinde, um den Baum hangaufwärts zu Fall zu bringen. Nachdem der Stamm jedoch in die entgegengesetzte Richtung fiel, wurde der Traktor mitgerissen und traf den Mann am linken Unterschenkel. Er wurde schwer verletzt ins UKH Linz geflogen.