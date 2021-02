Lech kommt nicht zur Ruhe

Diese gestalteten sich äußerst schwierig, das Wasser musste mit acht Leitungen aus dem Zürsbach gepumpt werden. 150 Feuerwehrleute waren angerückt, um den Flammen den Garaus zu machen. Am frühen Nachmittag waren im Dach- und Kellerbereich immer noch Schwelbrände zu beobachten. Glück im Unglück: Das technische Herzstück der Anlage dürfte nahezu unversehrt geblieben sein. „Wir hoffen, dass die Anlage am Abend wieder in Betrieb gehen kann“, erklärte Jochum am Nachmittag. 500 Haushalte und Betriebe waren seit Ausbruch des Brands ohne Heizung und Warmwasser.