Fans haben Song als Klingelton

Chantal Dorn macht vor, was sie singt. Die Künstlerin erfindet sich immer wieder neu, nimmt auch Wendungen in Kauf und lebt ihre Talente - egal ob als Journalistin, Schauspielerin oder Sängerin. Die Höhen und Tiefen, die ein buntes und abwechslungsreiches Leben mit sich bringen, hat Dorn nun auch musikalisch verarbeitet. Gemeinsam mit Musikproduzent Oliver Pinelli entstand eine Art „Lebensreise“ in Form eines Albums, welches Mitte April erscheinen wird.