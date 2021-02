Der „Trick“ mit der Deko und der Einrichtung

Bereits 22 Mitarbeiter

Wie zum Beispiel Makler Immobilien aufmotzen oder potenzielle Käufer ihre zukünftigen vier Wände nicht nur in Gedanken schon einmal einrichten können, weiß das Unternehmen Miviso mit Sitz in Innsbruck. 2017 von drei Architekturstudenten gegründet, hat sich das Start-up auf Immobilienvisualisierungen vor allem von Neubauprojekten spezialisiert und beschäftigt an den Standorten in Innsbruck und in der Republik Moldau insgesamt 22 Mitarbeiter.