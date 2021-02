Neue Sportanlage für die Oberndorfer Jugend

3,8 Millionen Euro investiert Oberndorf heuer in vier große Projekte in der Stadt. Neben dem Ausbau und den Sanierungen in den Schulen entsteht eine multifunktionale Sport-und Freizeitanlage im Zentrum der Stadt. Da erfolgte bereits der Spatenstich und die Anlage soll ab Mai nützbar sein. Dabei stehen nicht nur Sport und Bewegung im Mittelpunkt. „Gerade die Kinder und Jugendlichen leiden zurzeit besonders und den fehlenden sozialen Kontakten. Auch da können wir mit der neuen Anlagen entgegenwirken“, ist Stadtchef Georg Djundja überzeugt.