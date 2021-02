Polizeikontrolle auf Piste: Mahnen statt strafen

Skifahren nur mit negativem Coronatest: Seit einer Woche ist diese Landesverordnung in Tirol Realität. Den ersten Härtetest hat sie am Wochenende bestanden: Denn die Skifahrer hielten sich zum überwiegendsten Teil an die Vorgaben, die da lauten: FFP2-Maskenpflicht plus negativer Antigen- oder PCR-Test.