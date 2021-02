Österreichweiter Ausbau der Gratis-Tests

In allen Corona-Teststraßen in Österreich können nicht versicherte Menschen einen Antigen-Schnelltest machen. Profitieren davon können nicht nur gesellschaftliche Randgruppen, sondern auch etwa Studierende oder Arbeitskräfte, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, wie es aus dem Büro von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hieß. Auch private Testanbieter wollen die Gratistestungen in Österreich unterstützen und haben dafür die Initiative „Testplattform Österreich“ gestartet.