Tragisch: Deutscher stürzt 150 Meter ab - tot!

Ein 22-jähriger Mann aus Deutschland wanderte am Sonntag um 12 Uhr alleine von der, auf der deutschen Seite gelegenen, Hochgratbahn in Richtung des - in Vorarlberg gelegenen - Berggasthof „Hochhädrich“. Dort wollte er sich mit einer Bekannten treffen. Auf dem Hochgrat zwischen dem „Falken“ und dem Berggasthof „Hochhädrich“ (rund 500 m östlich des Gasthauses) dürfte der junge Mann auf einer eisigen Stelle ausgerutscht sein.