Wolfsberg an der Donau

Wolfsberg wäre noch immer die flächenmäßig drittgrößte Gemeinde Österreichs, hätten nicht irgendwelche Landvermesser 1991 den Gemeindeteil Frantschach-St. Gertraud aus ihr herauspräpariert und zur eigenständigen Marktgemeinde erklärt. Seither dümpelt man auf dem undankbaren sechsten Rang herum, sogar noch hinter Sölk, das bekanntlich durch die Zusammenlegung von Großsölk, Kleinsölk und Sankt Nikolai im Sölktal entstanden ist. Geografisch versierte Inländer*innen wissen, dass durch das 25.000-Seelen-Städtchen die Lavant plätschert, was man im Londoner Stadtteil Borough of Haringey, wo die Tottenham Hotspurs hausen, anders sieht und absolut davon überzeugt ist, dass Wolfsberg on the Danube liegt. Warum, ist schnell erklärt, denn als die "Spurs" am vergangenen Donnerstag auswärts beim WAC antreten mussten, fand das labdarúgó-mérközés in der schmucken Puskás Aréna in Budapest an der Donau statt.