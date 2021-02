Kinder haben oft nur auf dem Papier Rechte

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 beschlossen. Zehn Jahre hat es gedauert, bis das Werk auf dem Tisch lag. Der österreichische Nationalrat hat es im Zuge der Ratifikation zunächst abgelehnt, Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen. Erst nach elf Jahren entschieden sich die damaligen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP, Teile davon in den Verfassungsrang zu heben. So schafften es ein allgemeiner Anspruch auf Schutz und Fürsorge, Kindeswohl und Partizipation, das Verbot von Kinderarbeit und Gewalt und ein Diskriminierungsverbot von Kindern mit Behinderung in die österreichische Verfassung. Hinsichtlich der Umsetzung wurde ein kleine, aber ganz entscheidende Hintertüre offengelassen. „Es wurde ein Erfüllungsvorbehalt hinterlegt, weil man nicht wollte, dass von außen über Einzelfallentscheidungen in bestehende Gesetze eingegriffen wird", erklärt Rauch. Das heißt im Klartext: Auch wenn Kinderrechte nicht umgesetzt werden, kann mir keiner ans Bein pinkeln.