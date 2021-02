Briten: Impfangebot für alle Erwachsenen bis Juli

In Großbritannien hat offizielle Zahl der Coronavirus-Toten mittlerweile die Schwelle von 120.000 Fällen überschritten. Am Wochenende kündigte die Regierung in London an, bis Ende Juli jedem Erwachsenen im Land eine Impfung gegen das Virus anbieten zu können. Dies sei auch für mögliche Lockerungen der Maßnahmen entscheidend, erklärte am Samstag Premier Boris Johnson.