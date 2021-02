1838 Corona-Neuinfektionen, „nur“ 18 Todesfälle

Die meisten Neuinfektionen gab es mit 496 in Niederösterreich, Wien meldete 435 neue Fälle. In Oberösterreich wurden 245 Neuinfizierte verzeichnet, in der Steiermark 230, in Salzburg 127, in Tirol 118 und in Kärnten 109. Im Burgenland wurden 49 Neuinfektionen registriert und in Vorarlberg 29.