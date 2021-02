Paketbomben-Serie: Verdächtiger (66) in Haft

Lebensmittelverband warnt Mitglieder

Der deutsche Lebensmittelverband hat seine Mitglieder zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. „Wir haben sie informiert, auf was bei der Paketannahme geachtet werden muss“, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Poststellen sollen Sendungen aussortieren, wenn sie keinen bekannten Absender haben, Unebenheiten aufweisen oder ungewöhnlich schwer sind. Die Branche sei sehr emotionaler Kritik ausgesetzt, der an Hass grenze. Dieser äußere sich in sozialen Medien, E-Mails oder Drohanrufen. Da werde auf die Lebensmittelindustrie „eingedroschen“. Das sei in dieser Woche wieder sehr akut gewesen.