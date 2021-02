Bombe in Lidl-Zentrale explodiert: Drei Verletzte

Am Mittwochnachmittag ist es in der Lidl-Zentrale im deutschen Neckarsulm zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte gekommen. Im Verwaltungsgebäude der Handelskette hatte es eine Explosion gegeben - ersten Meldungen zufolge soll es sich um eine Brief- oder Paketbombe gehandelt haben. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt, auch ein Notarzthubschrauber musste landen, um die Verletzten abzuholen.