Nach Bombe in Lidl-Zentrale: Auch Hipp war Ziel!

Die Sendung an Hipp war in der Nacht auf Donnerstag in einem Postverteilzentrum am Münchner Flughafen identifiziert worden. Offenbar war sie gemeinsam zwei Postsendungen an einen Getränkehersteller in Eppelheim und eine Lidl-Zentrale in Neckarsulm an einer Postannahmestelle abgegeben worden. In Eppelheim kam es zu einer Verpuffung, in Neckarsulm zu einer Explosion mit drei Verletzten.