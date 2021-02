Stadt Graz bietet mehr Hilfe bei der Jobsuche

Katerstimmung am steirischen Arbeitsmarkt - von den 52.550 Arbeitslosen leben mit knapp 23.000 fast die Hälfte im Großraum Graz. In der Landeshauptstadt schnürt man deshalb ein Beschäftigungspaket in der Höhe von 1,9 Millionen Euro. Ein besonderes Augenmerk richtet man auf die Jugendarbeitslosigkeit.