Bei Sozialberufen: Land „erfindet“ neue Helfer

Auf der Landes-Homepage ist gerade der Entwurf für entsprechende Änderungen im Oö. Sozialberufegesetz. Die Begutachtungsfrist für die neuen Paragrafen läuft noch bis zum 5. März. „Die Alltagsbegleitung umfasst das erforderliche Basiswissen in der sozialen Begleitung und Betreuung und soll am Arbeitsmarkt eine weitere Option für den Einstieg in den Sozialbereich zur Absicherung der Versorgung von Menschen mit Begleitungs- und Betreuungsbedarf sein“, heißt es in der Einleitung.