Niederösterreich will sich aus der Krise testen

Ungefähr zwei Wochen dauert es laut ersten Einschätzungen zirka noch, bis jeder Landsmann durchschnittlich zweimal auf das Virus getestet wurde. „Mit fast drei Millionen Tests an inzwischen bereits mehr als 300 Standorten im ganzen Land bleiben wir auch im Vergleich mit den Bundesländern weiter klar die Besten beim Testen“, schildert der für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf. Nicht nur, aber eben vor allem auch weil die Bereitschaft an den kostenlosen Antigen-Checks teilzunehmen so hoch ist, soll die Test-Strategie nun sogar noch ausgeweitet werden.